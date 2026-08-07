Белорусы вышли в полуфинал турнира по фиджитал-шутеру на Играх Будущего

Белорусская команда по фиджитал-шутеру Minsk House пробилась в полуфинал на проходящих в Астане Играх Будущего. В третьем противостоянии белорусы были сильнее турецких соперников.

Поединки в фиджитал-шутере состоят из виртуальной и физической частей. На цифровом этапе участники играют на двух картах в Counter Strike-2. Здесь была ничья - 1:1. Далее спортсмены переходят на арену для лазертага, где белорусские парни были безупречны - 6:0.

Полуфиналы в этой дисциплине пройдут 7 августа. Соперником белорусов станет команда из России.