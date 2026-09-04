Белорусы завоевали первые медали на Всемирных играх кочевников

У белорусов есть первые медали на Всемирных играх кочевников. Накануне в самбо в категории до 79 кг серебро выиграл Владислав Мардусевич. Перед решающей схваткой белорус одержал три победы, но в финале уступил представителю Кыргызстана Феликсу Уланбекову. Тем не менее, для белорусской сборной это отличный результат.

Еще одну медаль в копилку сборной принес Александр Хващевский. Он выиграл бронзу в армрестлинге в категории до 90 кг. В этой же дисциплине белорусы Даниил Веренич и Александр Луцкевич остановились в шаге от пьедестала, они стали четвертыми.

Напомним, на Всемирных играх кочевников Беларусь представляют 9 спортсменов в трех видах спорта: самбо, армрестлинг и борьба.