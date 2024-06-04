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Белорусы активно готовятся к матчу с Россией
Международный футбол уже совсем скоро вернется в Беларусь. Всего три дня остается до товарищеского матча между нашей сборной с командой России, соперником топ-уровня. Тем не менее хозяева собираются найти козыри против грозного оппонента, а главным преимуществом может стать аншлаг на трибунах Национального олимпийского стадиона "Динамо". Уже продано 16 тыс. билетов. Сегодняшняя тренировка "Белых крылаў" была частично открыта для прессы, этим шансом воспользовалась и наша съемочная группа. Ожидания от предстоящего поединка и атмосфера в команде - в сюжете Александра Якубовского.
"Белыя крылы" слетелись на учебно-тренировочный сбор еще вчера. Присоединились к главной команде страны и легионеры. А сегодня первые 15 минут тренировки за процессом позволили наблюдать журналистам.
Все по расписанию: в 11:00 сразу после работы в тренажерном зале игроки появились на поле. Самые пунктуальные - дебютанты - из брестского "Динамо" - защитник Максим Касараб и форвард Герман Барковский - в общении с прессой он был предельно лаконичен.
"Все отлично! Все хорошо", - заверил нападающий сборной Беларуси по футболу Герман Барковский.
А это уже минутка ностальгии - в экипировке сборной Беларуси - снова видим Александра Глеба. Легендарный полузащитник наблюдал за тренировочным процессом и делился ценными советами с футболистами. И не сомневается, что белорусы могут оказать достойное сопротивление российской команде.
Тренер верит в ребят и хочет заставить их верить в себя, говорит экс-полузащитник сборной Беларуси по футболу Александр Глеб.
Последний раз сборные Беларуси и России встречались 9 лет назад на арене "Химки". Тогда и Глеб был в ростере сборной, помнит то противостояние и опытный защитник Денис Поляков, который не прочь взять у восточных соседей реванш. Тогда мы уступили - 2:4.
На родине белорусы не проводили матчей почти 3 года - крайний был в ноябре 2021-го против Иордании. Для большинства игроков нашей команды матч с Россией и вовсе станет первым домашним в карьере. Да и признанные ветераны с трудом вспоминают то время, когда домашние арены собирали аншлаг.
Сборная России готовится к матчу в Новогорске
А сейчас в Подмосковье, в Новогорск. Сборная России продолжает здесь подготовку к матчу против нашей команды под руководством Валерия Карпина. В ростере и победитель Лиги Европы в составе "Аталанты" - Алексей Миранчук. Соперник также ожидает серьезное сопротивление, где все могут решить отдельные эпизоды, в том числе и точность удара.
В Беларуси, куда сборная России прибудет уже завтра вечером, именитый наставник - Валерий Карпин - разрешит своим игрокам попробовать драники, но только при определенном условии - не каждый день.
Звезды эстрады приглашают болельщиков на трибуны "Динамо"
А Белорусская федерация футбола в преддверии выпустила проморолик с участием Александра Солодухо и трио футболистов. Но это еще далеко не все сюрпризы, которые организаторы собираются преподнести болельщикам.
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