Белорусы активно готовятся к матчу с Россией

Международный футбол уже совсем скоро вернется в Беларусь. Всего три дня остается до товарищеского матча между нашей сборной с командой России, соперником топ-уровня. Тем не менее хозяева собираются найти козыри против грозного оппонента, а главным преимуществом может стать аншлаг на трибунах Национального олимпийского стадиона "Динамо". Уже продано 16 тыс. билетов. Сегодняшняя тренировка "Белых крылаў" была частично открыта для прессы, этим шансом воспользовалась и наша съемочная группа. Ожидания от предстоящего поединка и атмосфера в команде - в сюжете Александра Якубовского.

"Белыя крылы" слетелись на учебно-тренировочный сбор еще вчера. Присоединились к главной команде страны и легионеры. А сегодня первые 15 минут тренировки за процессом позволили наблюдать журналистам.

Все по расписанию: в 11:00 сразу после работы в тренажерном зале игроки появились на поле. Самые пунктуальные - дебютанты - из брестского "Динамо" - защитник Максим Касараб и форвард Герман Барковский - в общении с прессой он был предельно лаконичен.

"Все отлично! Все хорошо", - заверил нападающий сборной Беларуси по футболу Герман Барковский.

А это уже минутка ностальгии - в экипировке сборной Беларуси - снова видим Александра Глеба. Легендарный полузащитник наблюдал за тренировочным процессом и делился ценными советами с футболистами. И не сомневается, что белорусы могут оказать достойное сопротивление российской команде.

Тренер верит в ребят и хочет заставить их верить в себя, говорит экс-полузащитник сборной Беларуси по футболу Александр Глеб.

Последний раз сборные Беларуси и России встречались 9 лет назад на арене "Химки". Тогда и Глеб был в ростере сборной, помнит то противостояние и опытный защитник Денис Поляков, который не прочь взять у восточных соседей реванш. Тогда мы уступили - 2:4.





На родине белорусы не проводили матчей почти 3 года - крайний был в ноябре 2021-го против Иордании. Для большинства игроков нашей команды матч с Россией и вовсе станет первым домашним в карьере. Да и признанные ветераны с трудом вспоминают то время, когда домашние арены собирали аншлаг.

Сборная России готовится к матчу в Новогорске

А сейчас в Подмосковье, в Новогорск. Сборная России продолжает здесь подготовку к матчу против нашей команды под руководством Валерия Карпина. В ростере и победитель Лиги Европы в составе "Аталанты" - Алексей Миранчук. Соперник также ожидает серьезное сопротивление, где все могут решить отдельные эпизоды, в том числе и точность удара.

В Беларуси, куда сборная России прибудет уже завтра вечером, именитый наставник - Валерий Карпин - разрешит своим игрокам попробовать драники, но только при определенном условии - не каждый день.

Звезды эстрады приглашают болельщиков на трибуны "Динамо"