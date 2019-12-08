Белорусы без медалей на этапе Кубка мира по велотреку

Евгений Королек остановился в шаге от пьедестала в скретче на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который завершился в Новой Зеландии. Это лучший результат, показанный белорусами на данном старте. Победу в этой дисциплине праздновал украинец Роман Гладыш. Кроме того, Роман Тишков и Михаил Шеметов заняли 12 место в олимпийском виде программы - мэдисоне. Тишков вдобавок стал 13-м в омниуме. Следующий этап Кубка мира пройдет с 13 по 15 декабря в Австралии.