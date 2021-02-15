Белорусы без медалей в гонках преследования на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Анна Сола, взявшая бронзу в спринте, соответственно уходила третьей на дистанцию в пасьюте, но допустив 8 промахов - по два на каждом огневом рубеже - на финише она переместилась на 26-е место. А лучшее время среди белорусок показала Динара Алимбекова, переместившаяся с 40-й позиции на 21-ю, у олимпийской чемпионки две незакрытые мишени. Елена Кручинкина свою строчку не изменила - 49-я. Тириль Экхоф из Норвегии взяла золото.



У мужчин же равных не было представителю Франции Эмильену Жаклену. Он прошел гонку без штрафных кругов, из белорусов лучший результат - 34-е место у Антона Смольского - 4 раза он ошибся на стрельбищах, 51-й Максим Воробей, на три позиции ниже - Сергей Бочарников. Сегодня на планетарном форуме выходной, завтра - женская индивидуальная гонка.



