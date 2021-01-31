Белорусы без медалей завершают чемпионат Европы по биатлону

Без медалей завершают белорусы чемпионат Европы по биатлону. В сингл-миксте Ирина Кручинкина и Роман Елетнов заняли 14 место, белорусы использовали 11 дополнительных патронов, на первой стойке два штрафных круга заработала Кручинкина. Равных же не было команде Германии, вторые - французы, бронза у россиян. Завершился же континентальный форум в польском Душники-Здруе традиционной смешанной эстафетой, где Беларусь не выступала. Здесь победу праздновала сборная Норвегии.