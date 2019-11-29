Белорусы - чемпионы мира по прыжкам на батуте - 2019

Белорусские батутисты завоевывают золотую медаль на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Токио. Сегодня наши ребята стали лучшими в командных состязаниях, оставив позади себя своих главных конкурентов - команды Китая и России, то есть - самые сильные сборные планеты. Заметим, что последний раз такого успеха на планетарных форумах белорусские атлеты в данном виде программы добивались 25 лет назад.







С победой членов национальной команды по прыжкам на батуте Владислава Гончарова, Олега Рябцева, Ивана Литновича и Алексея Дудорова поздравил Глава государства.



"Это было яркое выступление, которое позволило опередить сильных соперников и подтвердило высочайший класс белорусской школы прыжков на батуте". Александр Лукашенко пожелал спортсменам новых больших побед и успехов.



