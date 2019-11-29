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Белорусы - чемпионы мира по прыжкам на батуте - 2019

Белорусские батутисты завоевывают золотую медаль на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Токио. Сегодня наши ребята стали лучшими в командных состязаниях, оставив позади себя своих главных конкурентов - команды Китая и России, то есть - самые сильные сборные планеты. Заметим, что последний раз такого успеха на планетарных форумах белорусские атлеты в данном виде программы добивались 25 лет назад.



С победой членов национальной команды по прыжкам на батуте Владислава Гончарова, Олега Рябцева, Ивана Литновича и Алексея Дудорова поздравил Глава государства.

"Это было яркое выступление, которое позволило опередить сильных соперников и подтвердило высочайший класс белорусской школы прыжков на батуте". Александр Лукашенко пожелал спортсменам новых больших побед и успехов.

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Завтра - финал в мужских синхронных прыжках. Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Отметим, 30 ноября состоится финал в мужских синхронных прыжках, куда сегодня пробились наш олимпийский чемпион Владислав Гончаров и чемпион мира и Европы Олег Рябцев. "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию медальных прыжков в 12:25. Кстати, чемпионат мира в Токио - тестовый перед летней Олимпиадой.

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