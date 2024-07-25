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Белорусы едут в Париж на Олимпиаду и выступят в нейтральном статусе
В Париже 26 июлястартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Более 10 тыс. спортсменов из более чем 200 стран разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Белорусские спортсмены там выступят в нейтральном статусе, сообщает sport5.by.
Пожалуй, это первый случай за суверенную историю Беларуси, когда к гонке в медальном зачете стоит отнестись равнодушно и просто болеть за каждого олимпийца. Да, наши спортсмены будут в Париже, но из-за явного политического влияния руками международных спортивных чиновников предпринято очень много мер, чтобы фамилии соотечественников потерялись в глубине итоговых протоколов.
Как известно, еще 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитетобъявил, что белорусы будут допущены до Игр в нейтральном статусе и в случае успешного преодоления квалификации. Каждому спортсмену предписали пройти отбор индивидуально, а команды из нашей страны иРоссиисразу отсекли. ВедомствоТомаса Бахаотправило эти рекомендации федерациям по видам спорта, большинство из которых зависят отМОКа финансово, поэтому подчинились. Но были и те, кто без объяснения внятных причин заартачился, как, например, главаWorld Athletics Себастьян Коу. Поэтому сразу девять наших атлетов со своими выполненными квалификационными нормативами на домашних стартах дома и останутся. Как и гимнастки изБеларусии России - очевидно, что без фаворитов разыгрывать медали куда более увлекательно.
Далее последовали иные методы, чтобы ослабить потенциал команды. Заявление из МОКа о том, что не более 28 атлетов из Беларуси приедут в Париж на начальном этапе квалификации воспринималось с недоумением: ведь явных претендентов из нашей страны было куда больше. Но международные чиновники знали, что говорили. Одних "снимали с пробега" из-за малого количества стартов в долгосрочных отборах: чисто математически не удалось бы завоевать лицензию. Другим открыто намекали на принадлежность к силовым структурам и не рекомендовали приезжать на соревнования или просто не допускали по надуманным причинам, как сборную гребцов на ЧМ в Дуйсбурге.
Когда лицензий набралось три с половиной десятка, казалось, что весь ад, наконец, закончился и людям, которые имеют пропуски, не о чем беспокоиться: однако уже в июле "включилась" некая комиссия МОКа, которая снова без объяснения причин "отцепила" от Олимпиады нескольких явных фаворитов и просто претендентов на медали. Многие из нижеперечисленных уже являются призерами Олимпиад или имеют за плечами награды ЧМ и ЧЕ, Кубка мира.
Отклонили кандидатуры сразу восьми из десяти борцов! ЭтоАрыйан Тютрин, Александр Гуштын, Денис Хроменков, Кирилл Маскевич, Павел Глинчук, Ванесса Колодинская, Ирина Курочкина, Вероника Иванова.
В "пролете" оказались штангисты Петр Асаеноки Эдуард Зезюлин, стрелок Владислав Демеш, пятиборки Анастасия Прокопенко и Мария Гнедчик. Шлагбаум увидели на путиОльга Климова и Олег Юреня. А Арина Соболенкои Виктория Азаренко сами отказались от Олимпиады либо не пояснив свою позицию публично, либо отделавшись не очень убедительными причинами недоезда.
В конце концов белорусской стороне удалось доказать МОКу необоснованность запрета для борцаКадимагомедова, после чего окончательный список атлетов из Беларуси в Париже стал выглядеть так: 17 человек, представляющих десять видов спорта:
- академическая гребля:Евгений Золотой, Татьяна Климович;
- велоспорт:Анна Терех;
- вольная борьба:Магомедхабиб Кадимагомедов;
- гребля на байдарках и каноэ:Владислав Кравец, Юлия Трушкина;
- греко-римская борьба:Абубакар Хаслаханов;
- плавание:Илья Шиманович,Анастасия Шкурдай, Алина Змушко;
- прыжки на батуте:Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская;
- пулевая стрельба:Дарья Чуприс, Александра Петрова;
- тхэквондо:Георгий Гурциев;
- тяжелая атлетика:Евгений Тихонцов, Сюзанна Володько.
"Сопровождать спортсменов будут тренеры, медицинский и административный персонал. Каждая команда по виду спорта определяет, за какой период времени необходимо прибыть в Париж, чтобы к моменту старта оказаться в оптимальной спортивной форме. Наши атлеты, как и ранее, будут проживать в олимпийской деревне, по логистическим и организационным моментам практически ничего не поменялось,- отметила в интервьюsport5.byгенеральный секретарьНОК Беларуси Ксения Санкович.- К сожалению, не все спортсмены, завоевавшие лицензии в честной спортивной борьбе, получили приглашение на Игры от МОК. В сложившихся условиях наши атлеты нуждаются в особенной поддержке болельщиков. Мы уверены, что сложные обстоятельства не смогут их сломить и наши ребята покажут на Играх в столице Франции свой лучший результат".
Фото: РИА Новости
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