В Париже 26 июлястартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Более 10 тыс. спортсменов из более чем 200 стран разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Белорусские спортсмены там выступят в нейтральном статусе, сообщает sport5.by.



Пожалуй, это первый случай за суверенную историю Беларуси, когда к гонке в медальном зачете стоит отнестись равнодушно и просто болеть за каждого олимпийца. Да, наши спортсмены будут в Париже, но из-за явного политического влияния руками международных спортивных чиновников предпринято очень много мер, чтобы фамилии соотечественников потерялись в глубине итоговых протоколов.



Как известно, еще 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитетобъявил, что белорусы будут допущены до Игр в нейтральном статусе и в случае успешного преодоления квалификации. Каждому спортсмену предписали пройти отбор индивидуально, а команды из нашей страны иРоссиисразу отсекли. ВедомствоТомаса Бахаотправило эти рекомендации федерациям по видам спорта, большинство из которых зависят отМОКа финансово, поэтому подчинились. Но были и те, кто без объяснения внятных причин заартачился, как, например, главаWorld Athletics Себастьян Коу. Поэтому сразу девять наших атлетов со своими выполненными квалификационными нормативами на домашних стартах дома и останутся. Как и гимнастки изБеларусии России - очевидно, что без фаворитов разыгрывать медали куда более увлекательно.

Далее последовали иные методы, чтобы ослабить потенциал команды. Заявление из МОКа о том, что не более 28 атлетов из Беларуси приедут в Париж на начальном этапе квалификации воспринималось с недоумением: ведь явных претендентов из нашей страны было куда больше. Но международные чиновники знали, что говорили. Одних "снимали с пробега" из-за малого количества стартов в долгосрочных отборах: чисто математически не удалось бы завоевать лицензию. Другим открыто намекали на принадлежность к силовым структурам и не рекомендовали приезжать на соревнования или просто не допускали по надуманным причинам, как сборную гребцов на ЧМ в Дуйсбурге.