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Белорусы Громыко и Ковалев официально в составе "Арсенала"

Тульский "Арсенал" официально представил в качестве своих игроков белорусских полузащитников Юрия Ковалева и Валерия Громыко. Ранее оба футболиста выступали за солигорский "Шахтер". Контракт Ковалева подписан на два с половиной года. Громыко поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на три с половиной года.

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