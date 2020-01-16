Белорусы Громыко и Ковалев официально в составе "Арсенала"

Тульский "Арсенал" официально представил в качестве своих игроков белорусских полузащитников Юрия Ковалева и Валерия Громыко. Ранее оба футболиста выступали за солигорский "Шахтер". Контракт Ковалева подписан на два с половиной года. Громыко поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на три с половиной года.