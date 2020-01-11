Белорусы играют с хорватами на чемпионате Европы по гандболу

Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня второй матч группового этапа чемпионата Европы. В соперниках у команды Юрия Шевцова одни из грандов Старого Света - хорваты. Белорусы на старте одержали важную победу над сербами, а "шашечные" были сильнее черногорцев.



По словам самого титулованного гандболиста Беларуси, который накануне стал гостем студии Агентства теленовостей, в этом чемпионате сборную Беларуси отличает сбалансированный состав с длинной скамейкой запасных.



