Белорусы на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе

Алена Омелюсик заняла восьмое место в индивидуальной гонке, которая прошла в рамках чемпионата Европы по велоспорту на шоссе. Соревнования принимает французский Плуэ. Победительнице - голландке Анне Ван дер Брегген - белоруска на дистанции 25 километров 600 метров проиграла 1 минуту 26 секунд. В состязаниях андеров в аналогичной дисциплине наша Анастасия Колесова была 18-й. Девушки еще поборются за медали в групповых гонках. У мужчин в этом виде программы выступит наш Александр Рябушенко.