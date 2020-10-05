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Белорусы остановились в шаге от медали молодежного чемпионата Европы по волейболу

Молодежная сборная Беларуси по волейболу не смогла взять медали чемпионата Европы в Чехии. Уступив в полуфинале итальянцам, 0:3, в матче за бронзу наша команда с таким же счетом была слабее Бельгии. Золото турнира девятый раз в истории выиграла Россия, в финале одолевшая Италию, 3:1.

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