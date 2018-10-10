ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусы показывают отличные результаты на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

Анастасия Шкурдай с лучшим временем вышла в полуфинал юношеских Олимпийских игр на дистанции 50 метров баттерфляем. В квалификации, которая прошла минувшей ночью в Буэнос-Айресе, такое же время 26,56 сумела показать лишь немка Ангелика Кехлер.

Представитель академической гребли Иван Брынза был первым в своем заезде и успешно вышел в полуфинал, показав лучшее время в 1/4 финала. 

Художница Анна Каменщикова в соревнованиях с обручем в квалификации набрала третью сумму баллов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все