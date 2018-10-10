Белорусы показывают отличные результаты на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

Анастасия Шкурдай с лучшим временем вышла в полуфинал юношеских Олимпийских игр на дистанции 50 метров баттерфляем. В квалификации, которая прошла минувшей ночью в Буэнос-Айресе, такое же время 26,56 сумела показать лишь немка Ангелика Кехлер.