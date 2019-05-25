Белорусы приветствуют "Пламя мира". Огонь пронесли по древнему Полоцку и молодому Новополоцку

Совсем скоро будем болеть за наших спортсменов уже на белорусской земле. Вторые Европейские игры обещают быть яркими и зрелищными, а пока белорусы приветствуют "Пламя мира". Сегодня огонь пронесли по древнему Полоцку и молодому Новополоцку. Свидетелями красочного действия стали сотни человек. Исторические кадры - в репортаже Марины Романовской.







Красочно начинается эстафета по древнему Полоцку

"Пламя мира" на площади Франциска Скорины встречают аплодисментами. Огонь проносит специальная группа хранителей. Факел поджигают от негасимой лампады. Так красочно начинается эстафета по древнему Полоцку.







Географический центр Европы - излюбленное место туристов

И сегодня здесь передают огонь II Европейских игр. В числе факелоносцев - именитые спортсмены, врачи, работники промышленных предприятий, педагоги. Преподаватель физкультуры Николай Марченко воспитывает силу духа у учащихся Полоцкого лесного колледжа. А сегодня демонстрирует свою выносливость перед многочисленной публикой.



На площади Свободы факелоносцев встречают флешмобом



Праздник продолжается во внутреннем дворике ПГУ. Кстати, на днях вуз отметил день университета. "Пламя мира", говорят студенты, стало одним из самых ярких подарков.

Селфи с этим студентом есть, пожалуй, у каждого туриста. Памятник установлен на территории Полоцкого государственного университета. По задумке, в основе маршрута - туристическая карта.

Эстафета проходит по самым знаковым местам древнего города.

Заключительной точкой в маршруте по древнему городу стал памятный знак "Полоцк - колыбель белорусской государственности", установленный на площадке у Софийского собора. Сюда главный символ II Европейских игр доставили на деревянном драккаре по Западной Двине. В сопровождении - на байдарках - воспитанники Витебского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта.

В Новополоцке "Пламя мира" встречал "Нафтан". Торжественная церемония зажжения факела прошла у здания заводоуправления. После эстафета огня прошествовала по территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Уже завтра "Пламя мира" встретят в Браславе

