Белорусы проиграли на старте отбора элитного раунда чемпионата мира по мини-футболу

Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела поражение от португальцев в первом матче квалификации элитного раунда чемпионата мира. Белорусы открыли счет в поединке, но после пропустили дважды. В другом матче нашей группы финны разошлись миром с итальянцами - 2:2. Сегодня подопечные Александра Савинцева сыграют с командой Италии, а завершат турнир матчем против сборной Финляндии. Победители четырех групп элитного раунда попадут на чемпионат мира напрямую, а команды, ставшие вторыми, поспорят за две оставшиеся путевки в стыковых матчах.



