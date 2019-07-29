Белорусы вернулись с XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Белорусские спортсмены вернулись домой с медалями с XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходил в Азербайджане. Наша команда в Баку была многочисленной - 102 атлета.



За семь соревновательных дней белорусы завоевали 14 наград. Шесть из них высшей пробы. Также в активе 2 серебра и 6 бронз. Это позволило занять десятую строчку в неофициальном медальном зачете фестиваля. Наиболее успешными видами спорта стали борьба, легкая атлетика и теннис.



Всего же в Баку медалистами становились представители 36 стран. На Европейском юношеском олимпийском фестивале выступили атлеты из 48 государств в 10 видах спорта.