Все белорусы с побед стартовали на Открытом чемпионате США по теннису. В женском одиночном разряде Арина Соболенко встречалась с 243-й ракеткой мира - хозяйкой кортов Кейтрин Харрисон. Лидер сборной страны не оставила шансов оппонентке - 6:1, 6:3. Следующей соперницей Арины станет эстонка Кайя Канепи.

Во второй круг вышла Александра Саснович - белоруска уверенно справилась с Элизабетт Кочаретто из Италии - 6:2, 6:4. Во втором круге белоруска сыграет с Джессикой Пегулой.

Экс-первая ракетка мира - Виктория Азаренко - за 109 минут справилась еще с одной американкой Эшллин Крюгер - 6:1, 4:6, 6:2. В 1/32 Вика сразится с украинкой Мартой Костюк.

В мужском одиночном разряде Илья Ивашко шагнул во второй круг мэйджора, в четырех сетах белорус обыграл Сэма Куэрри - 4:6, 6:4, 7:6, 6:3.

Во втором круге соревнований Ивашко встретится с десятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши.







