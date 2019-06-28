Белорусы добавили в свою медальную копилку четыре награды

Подведем итоги медального зачета на сегодняшний день. Лидируют россияне - у них 81 медаль. Белорусы сегодня добавили в свою медальную копилку четыре награды - два золота и одно серебро и одна бронза.



Общее количество медалей увеличилось до 59. Это 21 золото, 14 серебра и 24 бронзы и второе место зачета. Третья - команда Италии.



