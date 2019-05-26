Белорусы сегодня продолжат сражаться за медали на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

В преддверии Европейских игр наши спортсмены проверяют свои силы на крупных международных соревнования. Так, сегодня белорусы продолжат сражаться за медали на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.



Первый день принес нашей стране сразу три награды. Ольга Худенко и Марина Литвинчук взяли золото, Олег Юреня - серебро, а Артем Козырь - бронзу. Прямую трансляцию из Познани, которая, к слову, принимает престижные соревнования впервые с 2013 года, будет вести "Беларусь 5". Начало в 12:30. Во время мультиспортивного форума на гребном канале в Заславле в июне 350 спортсменов разыграют 16 комплектов наград.