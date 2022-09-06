Белорусы стали чемпионами мира по городошному спорту

До последнего было непонятно, кто выиграет. Мы играли последней восьмеркой в финале, так случилось, что я допустила одну ошибку. Ну и, казалось бы, все, никакой награды, ноя собралась и выиграла. Конечно, это очень ответственно - представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Галина Жаворонкова, чемпионка мира по городошному спорту