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Белорусы стали чемпионами мира по городошному спорту
От любительской игры до профессиональных состязаний. Белорусская команда по городошному спорту стала чемпионом мира в соревнованиях в Приозерске. Среди выдающихся белорусов Галина Жаворонкова. Чемпионка мира первая из белорусских спортсменов выполнила квалификационный норматив "Мастер спорта международного класса".
До последнего было непонятно, кто выиграет. Мы играли последней восьмеркой в финале, так случилось, что я допустила одну ошибку. Ну и, казалось бы, все, никакой награды, ноя собралась и выиграла. Конечно, это очень ответственно - представлять нашу страну на международных соревнованиях.
Это ежедневные тренировки, это сборы, это работа тренера-психолога. Соответственно, это и результат. Вместе с тем спортивного результата можно добиться совместным сотрудничеством всех заинтересованных сторон. Это институт образования, институт физической культуры, огромную помощь оказывает Минский областной исполнительный комитет, главное управление спорта и туризма.
Игре в городки уже около 200 лет. Народная забава получила официальный статус: городки были включены в программу I Всебелорусских спортивных игр.
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