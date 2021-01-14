Белорусы стартовали на чемпионате мира по гандболу

Мужская сборная Беларуси по гандболу стартовала сегодня на чемпионате мира поединком с россиянами. Правда, на этом топ-турнире наши соперники выступают под названием "Команда Федерации гандбола России". И этим матчем открылся второй игровой день планетарного форума, который впервые в истории проходит с участием 32-х сборных вместо 24-х ранее. Первый тайм прошел на встречных курсах с минимальным преимуществом по счету наших гандболистов. Однако соперникам раз за разом удавалось восстанавливать паритет. На перерыв команды ушли с равным счетом - 15:15. По аналогичному сценарию развивались события и во втором тайме. Правда, на непродолжительное время россияне здесь даже успели завладеть инициативой. В итоге - ничья 32:32. Игроком встречи был признан Владислав Кулеш.



