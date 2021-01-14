3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусы стартовали на чемпионате мира по гандболу
Мужская сборная Беларуси по гандболу стартовала сегодня на чемпионате мира поединком с россиянами. Правда, на этом топ-турнире наши соперники выступают под названием "Команда Федерации гандбола России". И этим матчем открылся второй игровой день планетарного форума, который впервые в истории проходит с участием 32-х сборных вместо 24-х ранее. Первый тайм прошел на встречных курсах с минимальным преимуществом по счету наших гандболистов. Однако соперникам раз за разом удавалось восстанавливать паритет. На перерыв команды ушли с равным счетом - 15:15. По аналогичному сценарию развивались события и во втором тайме. Правда, на непродолжительное время россияне здесь даже успели завладеть инициативой. В итоге - ничья 32:32. Игроком встречи был признан Владислав Кулеш.
"Беларусь 5" готовит ежедневные обзоры матчей чемпионата мира по гандболу
Следующий поединок сборная Беларуси проведет 16 января против команды Южной Кореи. От внимания гандбольных болельщиков на этом чемпионате мира не ускользнет ни один ключевой момент.
в прямом эфире не только покажет самые интересные поединки. Журналисты готовят и ежедневные итоговые обзоры. Первый смотрите уже ночью в
00:50.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва