Белорусы сыграют с чехами на чемпионате Европы по гандболу

Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня очередной матч второго группового этапа чемпионата Европы. В соперниках у команды Юрия Шевцова чехи. Гандболисты уже встречались в рамках квалификации к нынешнему континентальному форуму и тогда обменялись победами. Обе сборные пока не имеют ни одного набранного в секстете очка. Прямая трансляция матча Беларусь - Чехия начнется на "Беларусь 5" в 17:50.