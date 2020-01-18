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Белорусы сыграют с чехами на чемпионате Европы по гандболу

Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня очередной матч второго группового этапа чемпионата Европы. В соперниках у команды Юрия Шевцова чехи. Гандболисты уже встречались в рамках квалификации к нынешнему континентальному форуму и тогда обменялись победами. Обе сборные пока не имеют ни одного набранного в секстете очка. Прямая трансляция матча Беларусь - Чехия начнется на "Беларусь 5" в 17:50.

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