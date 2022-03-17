Белорусы успешно стартовали на первых Зимних играх паралимпийцев в Ханты-Мансийске

Три медали, в том числе золото. Белорусские спортсмены успешно начали свое выступление на первых в истории Зимних играх паралимпийцев, которые проходят в Ханты-Мансийске под названием "Мы вместе. Спорт". Вместе с нашими атлетами на аренах столицы Югры сражаются за медали спортсмены из России, Армении, Таджикистана, а также команда по следж-хоккею из Казахстана. Состязания пользуются популярностью у болельщиков, ведь эти спортсмены - самый яркий пример того, как не сдаваться вопреки обстоятельствам.





В Ханты-Мансийске стартовали Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

Комплекс легендарный. Здесь не раз проходили самые престижные международные старты. Более того, стадион стал съемочной площадкой одного из популярных российских спортивных фильмов, посвященного как раз таки громким победам.

Но сегодня здесь побеждали уже другие. Белорусы и россияне традиционно сильны в паралимпийских лыжных гонках. Это мировые фавориты. Добавим сюда огромную любовь жителей Ханты-Мансийска к спорту - не случайно поддержка спортсменов была оглушительна. Причем искренне переживали и за своих, и за гостей, которые как родные.

Валентина Шиц принесла сборной Беларуси первое золото Зимних игр паралимпийцев

Первыми медали в лыжных гонках разыграли саночники. Уже с самого старта стало понятно: белоруска Валентина Шиц идет на золото. Но за каждой такой победой стоит труд большой команды - тренеров, врачей, массажистов, сервисменов. Последние, к примеру, появляются на стадионе задолго до того как на тренировку выйдет сам спортсмен. Подготовка инвентаря - весомая часть будущего успеха. Нанести специальный порошок, исходя из погодных условий, зачистить и отшлифовать поверхность до идеала, после протестировать лыжи лично.

Белорусы завоевали три медали в первый день Зимних игр паралимпийцев

Одним золотом белорусы сегодня не ограничились. Эстафету у Валентины перехватила трехкратная чемпионка Паралимпиады в Пхенчхане Светлана Сахоненко, которая выиграла серебро. Дарья Федькович стала бронзовым призером соревнований.

После финиша каждый спортсмен в эпицентре внимания. Фото, даже очередь, чтобы взять интервью - Зимние игры паралимпийцев освещаются максимально полно.

Кстати, организаторы установили своеобразный рекорд - соревнования были подготовлены за семь дней. Ханты-Мансийск стал самой подходящей спортивной площадкой, а ведь претендентов было с десяток.

Успешное выступление белорусов на Зимних играх паралимпийцев