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Белорусы успешно выступили в первый день турнира "Кубок Петра Великого"

Отечественная школа батута подтверждает свое реноме. В Санкт-Петербурге проходит международный турнир "Кубок Петра Великого". На старте заявлено 700 спортсменов из Беларуси, России, Армении, Узбекистана и Египта. В первый день состязаний состоялась квалификация в синхронных прыжках во всех четырех возрастных группах. Наши атлеты традиционно успешны в этом виде программы. В мужских соревнованиях белорусы заняли первое, второе и третье промежуточные места. Лучшую сумму баллов набрал тандем Владислава Гончарова и Олега Рябцева. Финал запланирован на субботу.

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