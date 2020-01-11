Белорусы уступили во втором матче чемпионата Европы по гандболу

Сегодня белорусы встречались с двукратными олимпийскими чемпионами - хорватами, одними из грандов Старого Света. Соперники сразу задали тон и старались удерживать преимущество. В первой половине наша команда не отставала и только в концовке пустила оппонента вперед, уступив 10:15. За хорватами остался и второй тайм - 16:13. Итоговый счет - 31:23. Напомним, в первом туре белорусы были сильнее сербов - 35:30. Сейчас наша команда будет готовиться к заключительному матчу предварительного этапа. В понедельник играем с Черногорией. И здесь нам нужна только победа. Начало решающего противостояния в 20:15, прямая трансляция на "Беларусь 5".



