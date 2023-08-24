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Белорусы узнали соперников на старте Открытого чемпионата США по теннису

Белорусы узнали соперников на старте Открытого чемпионата США по теннису

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису,

сообщает

БЕЛТА.

В первом раунде женского одиночного разряда экс первая ракетка планеты

Виктория Азаренко

(18-й номер мирового рейтинга) встретится с француженкой Феоной Ферро (190),

Арина Соболенко

(2) сыграет с представительницей Бельгии Мариной Заневской (131), а соперницей

Александры Саснович

(68) будет польская теннисистка Магда Линетт (24).

В 1/64 финала мужского турнира оппонентом Ильи Ивашко (99) будет аргентинец Хуан Мануэль Черундоло (100).

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