Белорусы в НХЛ: ночь без набранных баллов

"Вашингтон" громит "Питтсбург", 6-1, "Нью-Джерси" уступает клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам, 4-3. А белорусские форварды столичных и "дьяволов" Алексея Протас и Егор Шарангович результативных баллов не набирают. Для Протаса матч против "пингвинов" стал 4-м в лиге сильнейших.