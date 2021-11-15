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Белорусы в НХЛ: ночь без набранных баллов

"Вашингтон" громит "Питтсбург", 6-1, "Нью-Джерси" уступает клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам, 4-3. А белорусские форварды столичных и "дьяволов" Алексея Протас и Егор Шарангович результативных баллов не набирают. Для Протаса матч против "пингвинов" стал 4-м в лиге сильнейших.

Подробное интервью с Алексеем Протасом смотрите в ближайшем выпуске проекта АТН "Спорт-кадр" (16 ноября) на "Беларусь 5".

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