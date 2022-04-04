Белорусы Влад Колячонок и Егор Шарангович провели очередные игры в составах своих команд НХЛ

"Аризона" в гостях в овертайме победила "Чикаго" - 3:2. Колячонок провел на льду 16 минут 28 секунд, нанес 2 броска, применил 2 силовых приема и заработал коэффициент полезности 0. В нынешнем сезоне у Владислава 3 (1+2) набранных балла в 23 играх.

А "Нью-Джерси" в дерби уступил клубу "Айлендерс" - 3:4. Шарангович провел на льду 17 минут и 15 секунд, нанес 2 броска, выиграл 2 из 4 вбрасываний и завершил матч с показателем полезности также 0.

В активе Егора в текущем сезоне 39 баллов в 63 матчах.