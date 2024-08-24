3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусы выиграли 4 медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде - кто помогает спортсменам побеждать
Белорусы выиграли четыре медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде - два золота и два серебра. Соревнования проходят на неолимпийских дистанциях. Из Узбекистана с подробностями Кристина Камыш.
Шум, который доносится из эллингов (именно так профессионалы называют гараж для лодок), очень напоминает звук стоматологического оборудования.
Вот уже два года Сергей Лызо в белорусской сборной "лечит" байдарки и каноэ. Специалист знает, как быстро восстановить нос экипажу, который был отбит стартовой ловушкой или, например, как придать лодке заводскую обтекаемость. Ведь каждая царапинка - это минус доли секунды в гонке. Поэтому тренер-механик на все соревнования возит с собой 25 килограммов полиэфирных смол, скотча, полиролей, различных инструментов и крепежных изделий. Все это позволяет подготовить к чемпионату мира в кратчайшие сроки даже арендованный инвентарь.
Эта арендная лодка в более-менее приличном состоянии была. Но на нее ушло где-то часа 1,5-2. Много границ. И у каждой таможни свои правила. На одной границе надо заплатить стоимость всех лодок, залог оставить, тогда пропускают. А они не дешевые.
Стоимость всех байдарок и каноэ в нашем эллинге приблизительно 150 тысяч долларов. Самые дорогие - это четверки. Они же и самые тяжелые - 30 килограммов. После каждого заезда некоторые экипажи приглашаются на процедуру взвешивания. Потому среди волонтеров планетарного форума (с большего) одни мужчины, которые могут помочь поднести лодку и выдержать весь день на жаре. В эту субботу в Самарканде было плюс 34 градуса по Цельсию в тени.
Медальный день для белорусских гребцов на чемпионате мира в Самарканде
Для Самарканда предельно важно, чтобы форум состоялся без сучка и задоринки. Потому проходят различные репетиции. Съемочная группа Агентства теленовостей стала свидетелем, как организаторы тренировались вручать золотые медали нашей флотилии до еще самих финалов. Что ж! Не прогадали. В четырех решающих гонках ребята и девчата дважды стали первыми и дважды вторыми. В мире нет равных Елене Ноздревой и тандему Олега Юрени и Никиты Борикова. Серебро у Марины Литвинчук и дуэта Ольги Худенко и Дмитрий Натынчика. Болельщики активно поддерживали белорусов на награждении.
Они все здоровались, говорили: "Добро пожаловать обратно". Мы обнимались, общались. Они рады, что мы вернулись. Хотя немножко не очень, потому что где-то выиграли.
Всего 19 заездов состоятся в воскресенье. Из них в 15 гонках будет оспариваться пьедестал. Отрадно отметить, что практически во всех финалах есть белорусское представительство. Так что будет очень интересно посмотреть на общий уровень нашей флотилии относительно мировых лидеров. Желаем ребятам и девушкам только успехов.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Более 70 тыс. человек приняли участие в республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" - Головченко
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов