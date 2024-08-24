Белорусы выиграли 4 медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде - кто помогает спортсменам побеждать

Белорусы выиграли четыре медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде - два золота и два серебра. Соревнования проходят на неолимпийских дистанциях. Из Узбекистана с подробностями Кристина Камыш.

Шум, который доносится из эллингов (именно так профессионалы называют гараж для лодок), очень напоминает звук стоматологического оборудования.

Вот уже два года Сергей Лызо в белорусской сборной "лечит" байдарки и каноэ. Специалист знает, как быстро восстановить нос экипажу, который был отбит стартовой ловушкой или, например, как придать лодке заводскую обтекаемость. Ведь каждая царапинка - это минус доли секунды в гонке. Поэтому тренер-механик на все соревнования возит с собой 25 килограммов полиэфирных смол, скотча, полиролей, различных инструментов и крепежных изделий. Все это позволяет подготовить к чемпионату мира в кратчайшие сроки даже арендованный инвентарь.

Эта арендная лодка в более-менее приличном состоянии была. Но на нее ушло где-то часа 1,5-2. Много границ. И у каждой таможни свои правила. На одной границе надо заплатить стоимость всех лодок, залог оставить, тогда пропускают. А они не дешевые. Сергей Лызо, тренер-механик сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Стоимость всех байдарок и каноэ в нашем эллинге приблизительно 150 тысяч долларов. Самые дорогие - это четверки. Они же и самые тяжелые - 30 килограммов. После каждого заезда некоторые экипажи приглашаются на процедуру взвешивания. Потому среди волонтеров планетарного форума (с большего) одни мужчины, которые могут помочь поднести лодку и выдержать весь день на жаре. В эту субботу в Самарканде было плюс 34 градуса по Цельсию в тени.

Медальный день для белорусских гребцов на чемпионате мира в Самарканде

Для Самарканда предельно важно, чтобы форум состоялся без сучка и задоринки. Потому проходят различные репетиции. Съемочная группа Агентства теленовостей стала свидетелем, как организаторы тренировались вручать золотые медали нашей флотилии до еще самих финалов. Что ж! Не прогадали. В четырех решающих гонках ребята и девчата дважды стали первыми и дважды вторыми. В мире нет равных Елене Ноздревой и тандему Олега Юрени и Никиты Борикова. Серебро у Марины Литвинчук и дуэта Ольги Худенко и Дмитрий Натынчика. Болельщики активно поддерживали белорусов на награждении.

Они все здоровались, говорили: "Добро пожаловать обратно". Мы обнимались, общались. Они рады, что мы вернулись. Хотя немножко не очень, потому что где-то выиграли. Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках