Белорусы выиграли биатлонную гонку на ЧМ по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев

Ни дня без медали, причем, золотой! Под таким девизом для Юрия Голуба и его гайда Дмитрия Будиловича проходит чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев. Мировой форум принимает канадский Принс-Джордж. В стартовый день соревнований белорусы выиграли биатлонную гонку с четырьмя огневыми рубежами, а сегодня поднялись на высшую ступень пьедестала почета в лыжных гонках.



Чемпионат мира продлится до 24 февраля.