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Белорусы выиграли две медали этапа Кубка мира по прыжкам на батуте

Владислав Гончаров выиграл серебро этапа Кубка мира по прыжкам на батуте, который прошел в Хабаровске. Второй результат чемпион Рио показал в индивидуальных состязаниях. Еще одну медаль -серебряную - Гончаров взял в дуэте с Олегом Рябцевым.

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