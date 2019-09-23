Белорусы выиграли две медали этапа Кубка мира по прыжкам на батуте

Владислав Гончаров выиграл серебро этапа Кубка мира по прыжкам на батуте, который прошел в Хабаровске. Второй результат чемпион Рио показал в индивидуальных состязаниях. Еще одну медаль -серебряную - Гончаров взял в дуэте с Олегом Рябцевым.