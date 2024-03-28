Белорусы выиграли смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону в олимпийских дисциплинах

Золотой квартет белорусской сборной на чемпионате России по биатлону в олимпийских дисциплинах в Тюмени. Фантастическая четверка - так уже успели назвать нашу сборную специалисты. Сильнейший состав был заявлен в классическую смешанную эстафету, и тренерский штаб не прогадал. Гордо гимн Беларуси звучал в честь семьи Смольских - Динары и Антона, Дмитрия Лазовского и Анны Солы. На базе Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" весь соревновательный день провела и съемочная группа Агентства теленовостей.

Лучше, чем крепкий кофе, с утра бодрят победы белорусских спортсменов. Пока Минск еще просыпался в 9 часов, Анна Сола уже начинала триумфальную гонку. И хорошие предпосылки на этот соревновательный день у нее были.

Поддержка мужа очень важна для меня. У него есть чуйка, когда день будет для меня удачным. Анна Сола, победитель смешанной эстафеты чемпионата России по биатлону - 2024

Заряжали наших биатлонистов болельщики на трибунах "Жемчужины Сибири". Пусть и будний день - свободных мест было немного. И поддерживали здесь одинаково как хозяев, так и приезжих атлетов.





По словам главного тренера сборной Беларуси по биатлону Олега Рыженкова, важна не только подготовка спортсмена и эмоциональный настрой, но и работа сервисменов. Благодаря правильно подобранной мази создается большое преимущество. "Два года назад после Олимпийских игр, когда мы участвовали здесь в чемпионате России, мы тоже выиграли смешанную эстафету. Тюменские трассы, тюменская земля для нас благоприятствует результату", - отметил главный тренер.

Сложнее других пришлось финишерам. Задача остальных - передать эстафету капитану нашей сборной Антону Смольскому с наилучшим результатом, с чем Анна Сола, Динара Алимбекова и Дмитрий Лазовский справились практически на отлично.

Очень жарко. Каша - проваливаешься в снегу. Уже несколько дней не было вообще мороза никакого. Плюсовая температура, и снег становится все мягче и мягче, как огромная лужа. Сервис работает, ищет варианты. Очень сложные условия, потому что выходит солнце, и совершенно другая погода становится, чем, например, за час до старта. Антон Смольский, победитель смешанной эстафеты чемпионата России по биатлону - 2024

А в это время два наших дуэта готовились к сингл-миксту. Никита Лобастов и Аделина Сабитова на финише стали пятыми, а Степан Данилов и Дарья Кудаева - одиннадцатыми.





Не допусти Никита на первой лежке два обидных промаха, как показывает протокол, вполне реально было бы бороться за медаль, говорит главный тренер Олег Рыженков. "Немножко поменялся ветер, и стрельба ушла вверх. Как есть так есть, пятое место они заслуженно заняли. Все здорово", - похвалил спортсменов тренер.

Громко встречали трибуны победителя - представителя Тюмени Евгения Гараничева. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи ярко завершает свою карьеру.