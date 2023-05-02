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Белорусы вышли в финал ЕКЛ по баскетболу 3х3

Белорусы вышли в финал ЕКЛ по баскетболу 3х3

Белорусские спортсмены пробились в восьмерку участников финального этапа Единой Континентальной лиги по баскетболу 3х3, пишет БЕЛТА.

На заключительном этапе регулярного сезона в Санкт-Петербурге команда "Минск-Беларусь" добралась до четвертьфинала, в котором уступила российской дружине "COP Bad Boys" (11:20), которая в итоге стала победителем. По ходу последнего тура белорусы одолели в овертайме московскую "Руну" (20:19) и уступили МБА (15:20). Для белорусской команды это дебют в ЕКЛ. В ее составе под руководством Дмитрия Колтунова выступают Сергей Вабищевич, Ян Маринин, Максим Коратцов, Алексей Навойчик и Алексей Бочкар.

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