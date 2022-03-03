Белорусы вышли в финалы на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Белорусские спортивные гимнасты вышли в финалы отдельных упражнений этапа Кубка мира в катарской Дохе. В упражнениях на кольцах Дмитрий Гуринович показал в квалификации третий результат (14,333) и обеспечил себе место в решающей части турнира. Анастасия Сманцер в упражнении на разновеликих брусьях набрала 12,200 балла и прошла в финал с четвертого места. Сегодня у мужчин состоятся квалификационные состязания в опорном прыжке, в упражнениях на брусьях и перекладине. Женщины выступят в вольных упражнениях и на бревне.