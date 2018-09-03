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Белорусы завоевали 8 наград на молодежном чемпионате Европы по академической гребле

Когда родные стены действительно помогают. Белорусы завоевали 8 наград на молодежном чемпионате Европы по академической гребле в Бресте. На турнире выступают спортсмены до 23 лет. У нас одно золото, шесть серебряных медалей и одна бронзовая. Триумфом соревнования завершил женский экипаж четверки с рулевой в составе Яны Цупы, Виктории Журавлевич, Марии Божемой, Марии Колесниковой и Полины Кацевич. Дальше будем следить за нашими гребцами уже на взрослом чемпионате мира, который стартует в воскресенье в болгарском Пловдиве.

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