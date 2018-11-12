Белорусы завоевали 12 наград на чемпионате мира по самбо

Еще четыре медали завоевали белорусы в заключительный день чемпионата мира по самбо в Бухаресте. Серебро в весовой категории до 56-ти килограммов - у Анастасии Архиповой, бронза - у Тимофея Емельянова (весовая категория до 82-ух килограммов), также третьим стал Юрий Рыбак в категории свыше ста килограммов. Бронза и у Анжелы Жилинской - в турнире девушек до 68-ми килограммов.