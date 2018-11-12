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Белорусы завоевали 12 наград на чемпионате мира по самбо

Еще четыре медали завоевали белорусы в заключительный день чемпионата мира по самбо в Бухаресте. Серебро в весовой категории до 56-ти килограммов - у Анастасии Архиповой, бронза - у Тимофея Емельянова (весовая категория до 82-ух килограммов), также третьим стал Юрий Рыбак в категории свыше ста килограммов. Бронза и у Анжелы Жилинской - в турнире девушек до 68-ми килограммов. 

На планетарном форуме в Румынии наши спортсмены завоевали 12 наград: две золотые, пять серебряных и пять бронзовых! Следующий чемпионат мира пройдет в столице Южной Кореи - Сеуле. 

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