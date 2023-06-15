ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусы завоевали еще две медали на Гран-при в Гаване по тяжелой атлетике

Сборная Беларуси по тяжелой атлетике продолжает успешное выступление на Гран-при Кубы. В Гаване сегодня наши спортсмены завоевали две медали по сумме двоеборья.

В весовой категории до 89 кг равных не было Петру Асаенку. Его результат - 368 кг! Этот результат, по информации Международной федерации, позволил нашему силачу войти в топ-10 квалификационного рейтинга на Олимпийские игры в Париже.

У женщин белоруска Сюзанна Володько в весовой категории до 71 кг стала второй среди 26 участников. Результат белоруски - 242 кг в двоеборье.

Накануне, напомним, наша Диана Мойсеевич стала триумфатором турнира в категории до 64 кг.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все