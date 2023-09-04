Белорусы завоевали еще одно серебро на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Еще одно серебро завоевали белорусы на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Первенство в эти дни проходит в Стамбуле. 4 сентября начались командные дисциплины.

Каждый из четырех атлетов, пробегая 100-метровую дистанцию, выполняет один из элементов. Эстафетой служит пожарный ствол (именно с ним спасатель стартует и финиширует). Лучшими в этой категории оказались девушки из России, нашим спортсменкам досталось второе место.

В 2023 году в первенстве участвуют 14 стран из Европы, Азии и Африки, рекордное количество женских команд (их 9). Во вторник, 5 сентября, у спасателей финальное испытание. Именно боевое развертывание определит фаворитов чемпионата мира. При равном количестве очков именно эта дисциплина будет решающей. В этот же день состоится церемония торжественного закрытия.