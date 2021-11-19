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Белорусы завоевали золото в командных соревнованиях в прыжках на батуте на ЧМ

Приятные новости для белорусских спортивных болельщиков пришли из Баку. В эти дни столица Азербайджана принимает чемпионат мира по прыжкам на батуте. Белорусы сегодня триумфально выступили в командном турнире, выиграв золотые награды. Олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович, многократный победитель планетарных первенств Олег Рябцев и молодой Андрей Буйлов обошли в итоговом протоколе батутистов из Японии и России. С победой на чемпионате мира команду по прыжкам на батуте поздравил Президент.

Завтра медальная копилка белорусской сборной может пополниться снова. В синхронных прыжках выступят Олег Рябцев и Андрей Буйлов. Они попытаются подняться на пьедестал во второй день планетарного форума кряду. За прямой трансляцией следите 20 ноября на "Беларусь 5". Начало в 17:25.

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