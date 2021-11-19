Белорусы завоевали золото в командных соревнованиях в прыжках на батуте на ЧМ

Приятные новости для белорусских спортивных болельщиков пришли из Баку. В эти дни столица Азербайджана принимает чемпионат мира по прыжкам на батуте. Белорусы сегодня триумфально выступили в командном турнире, выиграв золотые награды. Олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович, многократный победитель планетарных первенств Олег Рябцев и молодой Андрей Буйлов обошли в итоговом протоколе батутистов из Японии и России. С победой на чемпионате мира команду по прыжкам на батуте поздравил Президент.