"Белшина" обыграла "Торпедо-БелАЗ" в чемпионате страны

"Белшина" на своем поле нанесла поражение "Торпедо-БелАЗ" 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Что однако не позволит команде из Бобруйска уйти с последнего места в турнирной таблице. В первом тайме команды обменялись забитыми голами, а победу хозяевам на 50-й минуте встречи с пенальти принес Глебко.