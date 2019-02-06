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БелТА и издательский дом "Беларусь. Сегодня" стали медиапартнерами II Европейских игр
Белорусское телеграфное агентство и издательский дом "Беларусь. Сегодня" теперь официальные медиапартнеры II Европейских игр. Соответствующие документы были подписаны сегодня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси.
Соглашение с Телеграфным агентством предусматривает широкое освещение подготовки к Играм на 6 языках с помощью онлайн-ресурсов. Запланированы также регулярные публикации в печатных изданиях агентства. При этом БелТА на своих ресурсах уже опубликовала более 450 информационных материалов и 300 фотографий. Широкую компанию по освещению Игр проведет и многопрофильный холдинг - издательский дом "Беларусь. Сегодня".
ІІ Европейские игры стартуют в Минске 21 июня. Состязания пройдут на 12 спортивных объектах.
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