Белтелерадиокомпания в 17:30 начнет прямую трансляцию II Игр стран СНГ с "Минск-Арены"

Беларусь замерла в ожидании! Совсем скоро состоится церемония открытия II Игр стран СНГ. Белтелерадиокомпания в 17:30 начнет прямую трансляцию с "Минск-Арены". Это будет грандиозное спортивное зрелище с применением различных современных художественных решений. Зрителей ожидают массовые хореографические номера,современные эффекты сцены с применением новейших технологий и много музыки, чтобы зарядить атлетов на победу.

За последними приготовлениями следят наши корреспонденты. На прямой связи со студией спортивный обозреватель Кристина Камыш.



На "Минск-Арене" в эти секунды завершается финальный прогон церемонии открытия II Игр стран СНГ. Это дошлифовка представления. А генеральная репетиция шоу была допоздна накануне. И у нас есть возможность показать вам, дорогие зрители, уникальные кадры!



Время сильных и смелых". Группа "Аура" презентует новую песню. Кстати, именно так и называется пролог шоу. Естественно, церемония открытия держится в строжайшем секрете. Все действие будет длиться 1 час 15 минут. Над проектом трудилась команда в составе более тысячи человек: это 430 танцовщиков различных коллективов, 320 волонтеров, 40 артистов (как молодых исполнителей, так уже и именитых), 100 человек режиссерско-постановочной группы и еще около 300 представителей других ведомств, которые помогали организовать проведение этого спортивного праздника.



Я ощущаю, какая будет энергия. Потому что сейчас уже вот тут, казалось бы, небольшое количество людей - только для репетиций. А вот когда придут все, это будет просто мощь, мне кажется. Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by"



Именно в это время особенно важно, что у нас есть такие Игры, у нас есть возможность пригласить к себе гостей из разных стран и вместе на одной волне провести такую масштабную акцию, спортивный праздник. Юлия Быкова, солистка группы AURA



Известно, что на церемонии открытия Государственный флаг Беларуси поднимут наши прославленные спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен, обладатель золота летних Игр в Токио по прыжкам на батуте Иван Литвинович, победитель Олимпиады 92-го года по гребле на байдарках и каноэ Александр Масейков. Флаг Содружества Независимых Государств поднимут олимпийские чемпионки по легкой атлетике Янина Провалинская-Корольчик и Юлия Нестеренко, а также триумфатор главного старта четырехлетия в Барселоне гандболист Андрей Барбашинский. Безусловно, нас ожидают и традиционные ритуалы для таких масштабных мультиспортивных форумов. Это церемония зажжения огня Игр. Клятва атлета, тренера, а также судьи. И, конечно, изюминкой станет парад стран-участниц. Нам предстоит увидеть 23 сборные.



У нас есть такой момент, как парад команд. И во время этого парада команд мы поддерживаем их не только экранами с изображением их стран, с их флагами, но и их национальной культурой, их танцем. И костюм, соответственно. Божена Нюшкова, сорежиссер церемонии открытия II Игр стран СНГ

