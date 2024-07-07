Бесплатные спортивные секции организованы в Октябрьском районе Минска, узнали какие

В Октябрьском районе для детей и подростков работают бесплатные спортивные секции. Чему там учат, рассказывает агентство "Минск-Новости".

Команды из Октябрьского оказались на видных ролях на недавнем городском турнире по футболу "Кожаный мяч". Даи в других видах в ежегодной спартакиаде "Юность" выступают сильно. Пословам директора районного ФОЦ Александра Ганчука, когда официальные итоги турнира еще не выложили, тренеры, которые вели подсчеты, уже знали - "октябрята" первые: "Два предыдущих года мы выигрывали спартакиаду. Мынестремимся всенепременно победить в каждом из видов программы (их15). Однако стараемся держать уровень и входить в топ-5. Немало и призовых мест. Это футбол, хоккей, лыжные гонки, шашки, настольный теннис, волейбол. Пока не получается в шахматах. Нодело поправимое. Результаты показывают, что наши наставники работают качественно. Помогают им инструкторы ФОЦ, которые организовывают состязания для подготовки к городским соревнованиям.

Девочки имяч

Недавно в столице завершился турнир "Кожаный мяч", который шел в режиме нон-стоп в течение четырех недель. Девочки соревновались в одной возрастной категории, апарни - втрех. Барышни из Октябрьского стали девятыми из девяти. Ихтренировки курировал Александр Евгеньевич. Онотметил, что поиск кадров тот еще квест. Ведьте, кто играет и хочет стать профессиональным футболистом, идут в спортивные школы. Атаких детей привлекать в команду нельзя.

"Мы провели районный этап, отобрав для городских соревнований 13лучших. Групповая стадия показала: соперницы лучше подготовлены, сыграны. Переживал, что подопечные будут сильно грустить из-за поражений. Вовремя матчей поддерживали их вместе с родителями. Договорились, что продолжим тренировки с сентября. Заметил: команде футбол небезразличен. После игр девчонки гоняли мяч, наблюдали за другими матчами, знакомились, общались и не сидели в телефонах. Это меня обнадеживает",- улыбается Александр Ганчук.

Парни в ударе

С парнями младшего возраста в ФОЦ работает Илья Размыслович. Вхолодное время года ребята занимались в спортзале гимназии№74, апотом тренировались на мини-футбольной площадке, принадлежащей центру. Наставник легко собрал большую команду: желающих было много. Это помогало регулярно проводить спарринги, отбирать лучших. Результат не заставил себя ждать. Команда на городском турнире "Кожаный мяч" дошла до финала, где уступила соперникам из Партизанского.

В средней группе процессом руководит Юрий Артющик. Дружина также круто провела подготовку. Это было видно по действиям на поле, сыгранности. Мальчишки успешно отработали на районном этапе, нагородском тоже добрались до финала и также уступили Партизанскому.

Зато старшие (группу ведет Роман Лазерко) стали чемпионами. Самым эмоциональным выдался поединок за первое место против Фрунзенского. Основное время завершилось ничьей(1:1).

"Тренеры признавали, что в группы приходили парни, заряженные на выступление на городском этапе. Нарайонной стадии у мальчиков было представлено 16команд. Дети очень хотели отыграть в своем возрасте и помериться силами со старшими. Решили не запрещать. Судейство пресекало грубые нарушения. Думаю, все получили опыт от таких игр,- отмечает собеседник.

Он подчеркнул, что подготовка к республиканскому турниру "Кожаный мяч", который пройдет в Минске в сентябре, начнется в августе.

Что предлагаетФОЦ?

Футбол

В секцию приглашают мальчиков и девочек от 6 до9лет. Сдетьми занимается Роман Лазерко (тел.+37529 309-11-12). Организованы бюджетные и платные группы.

Хоккей с шайбой

Набирают девочек и мальчиков от3 до10лет. Группы ведет Иван Ночевной (тел.+37544 756-10-32). Организованы бюджетные и платные группы.

Оздоровительная гимнастика

Проводят занятия для детей, укоторых есть рекомендации врача по лечению сколиоза и других проблем с позвоночником. Занятия проходят по адресу: ул.Брестская,90. Взале на ул.Корженевского,25-5, сребятами работает Елена Васюкович (тел.+37533 646-65-04). Организованы бюджетные и платные группы.

Единоборства

Парням и девушкам предлагают тренировки по кикбоксингу (направление "лайт-контакт"). Занятия начнутся с октября в зале на ул.Корженевского,25-5. Возраст- 7-10лет. Наставник Василий Бубич (тел.+37529 563-05-05). Организованы бюджетные и платные группы.

Волейбол

В СШ№110 приглашают девочек и юношей 12–13лет. Навыки игры дети постигают под руководством Сергея Жаворонка (тел.+37533 655-69-60). Занятия бесплатные.

Настольный теннис

Тренировки ведет Валерий Марковский (тел.+37525 662-11-02) вгимназии№35. Приглашают детей 7-10лет. Занятия бесплатные.

Лыжные гонки

Обучение производит Анатолий Нижевич (тел.+37529 767-47-25) всредней школе№1. Ждут ребят 8-12лет. Занятия бесплатные.

Атлетическая гимнастика

Приглашают желающих от 14 до18лет в залы по адресам: ул.Жуковского,6/4; ул.Казинца,120.

Занятия платные.