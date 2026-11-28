Зрелищность спорта, национальный колорит разных стран и потрясающие эмоции - все это объединяет в себе масштабное шоу "Грани невозможного". Перед многочисленными зрителями выступили накануне на "Минск-Арене" представители разных дисциплин. Среди них звезды мирового масштаба.

"Минск-Арена" - крупнейший многофункциональный спортивный комплекс Беларуси. Подобного сооружения по сложности технического исполнения в стране не существует. За свою историю объект принимал мирового масштаба и соревнования, и концерты, и форумы, и шоу. Однако новая планка была покорена накануне.

Более 300 сотрудников комплекса и подрядчиков почти 10 дней трудились без перерыва для того, чтобы "Минск-Арена" оказалась готова к реализации самых смелых задумок. Организаторы установили 68 акустических систем, почти 1000 световых приборов и 11 медиаэкранов. Еще были сконструированы 3 передвижные сценические платформы.

Что в художественной гимнастике может быть сложнее, чем грация, выступающая с самым коварным предметом - лентой?!

Ответ: 12 спортсменок на одном помосте многократные победительницы и призеры различных планетарных и европейских состязаний. Физические возможности девушек, уровень их мастерства не поддаются никаким сомнениям. Но гимнасткам пришлось серьезно поработать, чтобы шоу "Грани невозможного" прошло без сучка и задоринки.

Юлия Марковская, хореограф сборной Беларуси по художественной гимнастике:

"Подготовку мы начали где-то полгода назад, но вот так основательно мы работаем уже месяц. Каждый хореограф смог осуществить какую-то свою хореографическую мечту".

Жизненный путь атлетов непростой. Они безостановочно совершенствуются в своих залах. А миг, когда заметны, очень и очень краток. Некоторые ребята и девчата к такому пристальному вниманию зрителей не привыкли. Потому даже смущались и волновались, с трепетом ожидая беспрецедентный праздник.

Николь Леута, чемпионка и призер международных турниров по художественной гимнастике:

"Это другая атмосфера. Мы здесь делаем не то, что мы привыкли делать каждый день. Мне намного страшнее выступать в показательных номерах, особенно в таком месте, нежели в своих выступлениях".

"У нас было такое шоу в 2024 году. Мы думали, какие масштабы. Очень круто было выступать здесь. Но что предстоит этими днями увидеть, такого мы еще не видели", - отметила чемпионка и призер международных турниров по художественной гимнастике Дарья Веренич.

Шоу "Грани невозможного" по своей концепции подобен на фестиваль "Время наших побед", которое проводилось 2 года назад. А возродить этот яркий формат на качественно новом уровне ранее поручил глава государства.

Это была синергия спорта и искусства. 24 уникальных номера, в которых самые изящные и зрелищные дисциплины дополняли выступления известных исполнителей. За красоту были ответственны художественные гимнастки, акробаты, фигуристы. Драйва добавили современные направления, популярные у молодежи: ВМХ-фристайл и роллер-спорт. С колоритными программами вышли представители Китая, Грузии и Франции.

Роман Костомаров, олимпийский чемпион по фигурному катанию (Россия):

"Пока мы живы, все возможно преодолеть".

Евгения Медведева, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию (Россия):

"Прыжок, который я сегодня прыгала, я его сделала впервые после окончания карьеры, а это прошло 7 лет. Это как раз было на грани невозможного. Это очень интересно зрителю, это интересно и самим спортсменам".

"Уникальный сплав из музыки, танцев и спорта. Мне кажется, это прекрасные три вектора, которые сошлись в одной точке сегодня на "Минск-Арене", - отметил певец и автор песен (Россия) Мот.

О завершении спортивной карьеры объявила бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько. Спортсменка всегда славилась своими программами с лентой. Выполнив безошибочно упражнение, с которым еще в августе лидер сборной соперничала на чемпионате мира, гимнастка передала предмет будущему поколению.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по художественной гимнастике:

"Большой спорт - это не то что на грани невозможного, это что-то еще большее, это постоянный риск, это постоянное терпение, преодоление и самое огромное желание и любовь. Выходить в последний раз и при такой публике у себя дома, со всеми родными рядом - это очень сложно."

Субботним вечером Алине Горносько, а также всем артистам и атлетам вновь выходить перед публикой. Интерес к фестивалю оказался высоким. Потому было организовано два дня шоу. Подчеркнем, что событие носит еще и благотворительный характер.

"Мне поручил передать вам Президент, что мы с вами сделаем еще не одно шоу и обязательно с его присутствием. Спасибо вам еще раз", - отметила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Спорт и искусство - это труд на износ, работа и тренировки через боль, постоянные ограничения и многие сложности. Шоу "Грани невозможного" - это своего рода манифест, что человеческий потенциал безграничен. Наши люди это доказывают.