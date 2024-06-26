Беспрецедентные действия МОК - только один белорусский борец из десяти обладателей лицензий выступит на Олимпиаде-2024

Такая ситуация складывается не только у нас в команде и не только в этом виде спорта, а еще и в российской сборной. Каждый старт спортсмен проходит проверки, проблем не было никаких, сейчас введена дополнительная проверка МОК. Это катастрофически несправедливо по отношению к тем спортсменам, которые отобрались на Игры.

Марина Слуцкая, чемпионка II Европейских игр, двукратная чемпионка Европы по дзюдо