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Беспрецедентные действия МОК - только один белорусский борец из десяти обладателей лицензий выступит на Олимпиаде-2024
Беспрецедентные репрессивные действия Международного олимпийского комитета в адрес белорусских атлетов, которые кровью и потом добывали путевки на летние Игры. Спортивная структура едва ли не в последний момент отстранила реальных кандидатов на медали в Париже из нашей страны, ссылаясь на некую проверку.
9 борцов, у которых есть лицензии, все же не смогут выступить во Франции. Напомним, 15 июня был опубликован первый список атлетов, приглашенных нейтральной комиссией на Олимпиаду. И в этом листе отсутствовали белорусские спортивные лидеры. В тот же день профильная федерация совместно с НОКом выразили ноту протеста. Ведь прежде эти борцы имели нейтральный статус, состязались и зарабатывали квоты. Но в швейцарской Лозанне данные аргументы не приняли и не изменили несправедливое решение. Таким образом, Абубакар Хаслаханов станет единственным белорусским борцом на летних Играх в Париже.
Такая ситуация складывается не только у нас в команде и не только в этом виде спорта, а еще и в российской сборной. Каждый старт спортсмен проходит проверки, проблем не было никаких, сейчас введена дополнительная проверка МОК. Это катастрофически несправедливо по отношению к тем спортсменам, которые отобрались на Игры.
До Олимпиады осталось 29 дней. Ажиотаж вокруг Игр омрачается недовольством местных жителей. Из-за колоссальных расходов, "социальной чистки" и перенасыщенности туристами в Париже регулярно проходят забастовки. Остро стоит вопрос безопасности. Другая точка напряжения - Сена. На 23 июня был запланирован заплыв с участием президента Франции Макрона, главы МОКа Баха и мэра Парижа Идальго. Мол, подобное купание должно было доказать миру, что реку очистили. Нужно ли говорить, что плавание перенесли на середину июля.
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