Без ABS, шумоизоляции и обшивки: как автокросс может быть связан с семейным хобби и безопасностью

В автокросс приходят в разном возрасте. Кто-то в осознанном, кто-то едва выпустившись из детского садика. Это история о скорости, риске и, не удивляйтесь, безопасности.

"Я всегда понимал, что мой ребенок будет заниматься автомобильным спортом. Конечно, я ждал мальчика первый раз, второй и даже третий раз я ждал мальчика, - поделился директор СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ Сергей Лапицкий. - Но как-то случилось так, что старшая дочка Арина после одних из моих соревнований сказала, что хочет проехать на спортпрототипе Mitjet 1300. Это взрослая машина, очень быстрая. Я понял, что в Mitjet ей явно рановато садиться, и я предложил Арине попробовать проехать автомобильный кросс на багги. Ну, естественно, что достается одному ребенку, то достается и всем остальным, поэтому я решил, что это очень неплохое семейное хобби, общее времяпрепровождение, где мы можем жить одними и теми же эмоциями".

Сесть за руль своего автомобиля можно, не дожидаясь, пока выдадут права. Естественно, на дороги общего пользования никто вас не выпустит. А вот проехать первый круг в автокроссе научат.

quote Ничего другого не придумал, кроме как открыть детскую секцию багги. Мы построили и закупили несколько автомобилей. Буквально через пару месяцев после открытия секции у нас выходили на старт около 20 детей. Затем родители начали строить свои машинки. Сергей Лапицкий

Естественно, за руль сразу новичка никто не посадит. Первый урок - это теория и техника безопасности.

Сегодня автокросс в Беларуси переживает свой ренессанс. Если еще несколько лет назад чемпионат страны состоял из трех этапов, то в этом году их было шесть. Не планируют сбавлять обороты национальные турниры в будущем. Как финалочка сезона - Кубок страны.

Борисов, Витебск, Гродно, Лепель, Новолукомль - точки на карте нашей страны, хорошо знакомые каждому любителю автоэкстрима. Внимание к каждой трассе запредельное. Трек стал качественнее и интереснее. Благодаря этому, в том числе, к нам на соревнования приезжают сильнейшие пилоты из России: Смоленска, Рязани, Брянска.

Автокросс - это пять соревновательных классов: два из них - скоростные багги, еще три - кузовные автомобили. Авто класса "национальный" имеет объем двигателя до 2 л. А вот общее у всех дивизионов то, что начинки в таких авто по минимуму. Нет даже звукового сигнала. Так что если на соревнованиях вы услышите, как сзади вас машина рычит, не волнуйтесь, пилот не злится, что вы мешаете ему проехать, а просто предупреждает.

Николос Шурба, двукратный победитель и призер чемпионата Беларуси-2026 по автокроссу:

"Внутри нет никакого комфорта. Потому что в автоспорте важен вес, его снижение. Все лишнее: утепление, шумоизоляция, сиденья, обшивка, даже панелька вырезана, оставлен маленький кусочек. Нет трекшн-контроля, ABS, ESC. То есть это настоящее механическое чувство вождения автомобиля. Есть только ты и машина".

Кстати на багги наносят не только имя владельца, но и его группу крови, чтобы в случае чего медики знали, что делать.

"В плане безопасности, как ни странно, это довольно безопасный вид спорта. Да, он выглядит очень экстремально. Но и определенную опасность, конечно, несет. В любом случае, наша жизнь - это риск. И лучше прожить ее рискованно, ярко и с эмоциями, чем всю жизнь чего-то бояться", - считает Сергей Лапицкий.

Он также отмети, что если гонщики приходят на старт гонки для того, чтобы чему-то новому научиться, победить или сделать круг самым быстрым, то зрители, конечно, приходят за эмоциями. "Им важно, чтобы машины разбивались, переворачивались. Это дарит новые впечатления. И, конечно, чем больше переворотов на гоночной дорожке, тем с большим удовольствием зритель все это наблюдает. Но переворотов в автомобильном кроссе происходит довольно много, но если говорить о травмах, то их довольно мало", - подчеркнул Сергей Лапицкий.

Главное, что надо сделать при любой "крыше" (так называется переворот), это успеть выключить массу. "В этих машинах есть принудительный выключатель массы, то есть выключатель поступления электроэнергии. Это нужно для того, чтобы не было замыкания и загорания. Мы должны себя отстегнуть, осмотреться, нет ли рядом машин, открыть дверь и выйти", - обозначил Николос Шурба.

Автокросс - вид спорта действительно для сильных духом и харизматичных мужчин. Но, несмотря на свою брутальность, многие, оказывается, верят в приметы. И не поверите, это работает.

quote Очень много таких поверий. Фоткать машину не дают до старта. Сам не стрижешься, не бреешься. Николай Шерый, победитель Кубка Беларуси-2026 по автокроссу:

"Шлем нельзя на землю класть, считается, что близко будет переворот. Вот я положил шлем, и у меня случился переворот как раз", - отметил пилот из России Никита Вотинцев.

Кстати, гонщики в автокроссе на дорогах общественного пользования самые дисциплинированные водители. Риска и адреналина им хватает и на трассе.