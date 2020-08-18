Без зрителей проходит матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов в Бресте

Лига чемпионов открывает новую точку на футбольной карте Европы. В Бресте сейчас проходит матч первого раунда квалификации самого престижного клубного турнира контитента. Без зрителей и с другими ограничениями из-за пандемии - таковы требования УЕФА для всей Европы. Чемпион Беларуси "Динамо-Брест" встречается с чемпионом Казахстана - "Астаной". Наша команда в более выигрышном положении - футболисты выступают дома и находятся в хорошей форме благодаря тому, что имеют постоянную игровую практику в чемпионате страны. А вот соперники уже почти пять месяцев без футбола из-за пандемии. После первого таймасчет 4:1 в пользу брестского "Динамо". Напомним, победитель раунда выявляется только по результатам одного матча.