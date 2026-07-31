Бежать легче: Life стал генеральным партнером Минского полумарафона

Цифровой оператор Life - генеральный партнер дистанции 10 км Минского полумарафона, самого массового бегового события Беларуси. В этом году оператор станет частью большого спортивного мероприятия и позаботится, чтобы участники чувствовали поддержку на протяжении всей дистанции - от старта до финишной линии.

Минский полумарафон ежегодно объединяет десятки тысяч участников и болельщиков. На старт выходят как опытные бегуны, так и те, кто только начинает свой путь в спорте. Дистанция 10 км традиционно становится одной из самых популярных, объединяя любителей бега с разным уровнем подготовки.

"В день забега Life будет создавать атмосферу поддержки и постарается сделать путь к личному рекорду легче. Мы хотим, чтобы каждый мог сосредоточиться на своей цели, а мы поможем сделать этот день еще комфортнее и ярче", - отметили в пресс-службе оператора.

Поддержка Минского полумарафона продолжает вклад оператора в инициативы, которые направлены на развитие культуры спорта, поддержку активного образа жизни и создание возможностей для новых достижений.

Life - цифровой оператор, услугами которого пользуются более 1,5 млн белорусов.

Оператор поддерживает спортивные, культурные, городские мероприятия, а также реализует образовательные проекты, способствуя устойчивому развитию и повышению цифровой грамотности.

Минский полумарафон состоится 6 сентября и пройдет по центральным улицам столицы. Маршрут забега проходит мимо знаковых достопримечательностей Минска, а трасса полумарафона сертифицирована по стандартам Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).