Безопасность на ІІ Европейских играх обеспечивают тысячи правоохранителей со всей Беларуси

В усиленном режиме работают все службы экстренного реагирования. Информация о любом, даже мелком форс-мажоре на форуме стекается в оперативно-координационный центр. Он расположился на проспекте Победителей и был создан специально для проведения форума. Задача - координировать действия при плановом развитии событий, а также вырабатывать меры реагирования на нештатные ситуации.



Оперативно-координационный центр работает круглосуточно. В каждой смене - сотня экспертов. Офис будет открыт и после закрытия Игр - до 2 июля.