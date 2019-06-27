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Безопасность на ІІ Европейских играх обеспечивают тысячи правоохранителей со всей Беларуси
В усиленном режиме работают все службы экстренного реагирования. Информация о любом, даже мелком форс-мажоре на форуме стекается в оперативно-координационный центр. Он расположился на проспекте Победителей и был создан специально для проведения форума. Задача - координировать действия при плановом развитии событий, а также вырабатывать меры реагирования на нештатные ситуации.
Оперативно-координационный центр работает круглосуточно. В каждой смене - сотня экспертов. Офис будет открыт и после закрытия Игр - до 2 июля.
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