БФЛА через суд в Лозанне будет оспаривать недопуск атлетов к стартам

Белорусская федерация легкой атлетики подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение World Athletics о недопуске белорусов к соревнованиям. Процесс уже официально запущен. Об этом заявил государственный тренер сборной Игорь Сиводедов.

Напомним, что после новых рекомендаций МОК от 7 мая множество спортивных федераций уже пересмотрели введенные прежде жесткие ограничительные меры в отношении наших ребят и девчат. Но только Всемирная легкоатлетическая ассоциация (впрочем как и IBU) не разрешают белорусам и россиянам выступать даже в нейтральном статусе.

Игорь Сиводедов, государственный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

"Уже подали в суд, как говорится в народе, правда на нашей стороне. И надеемся, не только мы, вместе с Российской Федерацией, мы здесь уже объединились и работаем в одном направлении".

Напомним, с 4 по 6 августа на стадионе "Динамо" состоится открытый Кубок Республики Беларусь по легкой атлетике. И этот старт считается главным в летнем сезоне.